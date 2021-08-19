Kopenhag hangi ülkenin takımı? Sivasspor'un rakibi Kopenhag hangi ligde yer alıyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Kopenhag hakkında detaylar araştırılıyor. Kopenhag hakkında Kopenhag hangi ülkenin takımı ve Sivasspor'un rakibi Kopenhag hangi ligde yer alıyor?

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşıyor. Maç tüm detayları ile merak edilirken Kopenhag'ın hangi ülkenin takımı olduğu merak edildi. Peki, Kopenhag hangi ülkenin takımı? Sivasspor'un rakibi Kopenhag hangi ligde yer alıyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KOPENHAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Arena/Stadyum: Parken Stadyumu

Kuruluş tarihi: 1 Temmuz 1992

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.