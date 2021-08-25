Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Fayçal Fajr, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Kopenhag Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Fayçal Fajr, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Kopenhag Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay