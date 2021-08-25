Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
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Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Fayçal Fajr, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Kopenhag Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Fayçal Fajr, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Kopenhag Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr
Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Kopenhag - Demir Grup Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay / Fayçal Fajr - Haberler
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