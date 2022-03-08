Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da köpeklerden kaçmak isterken otomobil çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın (20), kafa travmasına bağlı beyin hasarı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 6 Mart günü akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen A.Y. yönetimindeki otomobil, Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, çağırılan ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan, Rabia Kallı'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü açıkladı. Yazkan, "Öğrencimiz genel durumu ağır olacak şekilde acil servisimize başvurdu. Acil servisimizde yapılan ilk tetkiklerimiz neticesinde kafa travması olduğu tespit edildi. Yine acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından anestezi yoğun bakım ünitemize aldık hastamızı. O günden bu yana hocalarımız tarafından takip ediliyor" dedi. Hastane Yoğun Bakım Uzmanı Pınar Karabacak ise kafa travmasına bağlı beyin hasarı olan hastanın tedavisinin halen devam ettiğini kaydetti.