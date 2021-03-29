İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı

Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttıİZMİR'in Karaburun ilçesinde, 10-12 yaşlarında bir köpeğin kaburgasının üst kısmında çıkan kötü huylu tümörün büyüklüğü görenleri şaşırttı.

Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, 10-12 yaşlarında bir köpeğin kaburgasının üst kısmında çıkan kötü huylu tümörün büyüklüğü görenleri şaşırttı.

Karaburun ilçesindeki bir sahilde vatandaşlar, vücudunda tümör çıkan bir köpeği görüp, Karaburun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, 10-12 yaşlarındaki köpeği yakalayıp kliniğe götürdü. Köpeğin sol kaburgasının üst kısmında bulunan ve kötü huylu olduğu tespit edilen tümör, geçen cuma günü yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrasında çıkartılırken, hayvan da kısırlaştırıldı. Operasyon sonrasında köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ve kanser tedavisinin süreceği kaydedildi. Tümörüm büyüklüğü ise görenleri şaşkına uğrattı.

'KÖPEĞİ GÖRENLER ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ'

Köpeğin veterinere götürülmesi aşamasında büyük emek sarf ettiklerini belirten HAYTAP Basın Sözcüzü Şule Baylan, Oğlumuz sağ salim ameliyatını tamamladı hatta kısırlaştırılması bile yapıldı. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Çünkü bir türlü yakalanmadı. Ancak, bizim veteriner hekimlerimiz hem köpeğin yakalanması hem de tedavisi için her şeyi yaptılar. Köpeği görenler çok üzülmüştü, bu anlamda Karaburun Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı