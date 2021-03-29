İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttıİZMİR'in Karaburun ilçesinde, 10-12 yaşlarında bir köpeğin kaburgasının üst kısmında çıkan kötü huylu tümörün büyüklüğü görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla darbetti
Sosyal medyada bir arkadaşının fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla darbetti
Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti
Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti

Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, 10-12 yaşlarında bir köpeğin kaburgasının üst kısmında çıkan kötü huylu tümörün büyüklüğü görenleri şaşırttı.

Karaburun ilçesindeki bir sahilde vatandaşlar, vücudunda tümör çıkan bir köpeği görüp, Karaburun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, 10-12 yaşlarındaki köpeği yakalayıp kliniğe götürdü. Köpeğin sol kaburgasının üst kısmında bulunan ve kötü huylu olduğu tespit edilen tümör, geçen cuma günü yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrasında çıkartılırken, hayvan da kısırlaştırıldı. Operasyon sonrasında köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ve kanser tedavisinin süreceği kaydedildi. Tümörüm büyüklüğü ise görenleri şaşkına uğrattı.

'KÖPEĞİ GÖRENLER ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ'

Köpeğin veterinere götürülmesi aşamasında büyük emek sarf ettiklerini belirten HAYTAP Basın Sözcüzü Şule Baylan, Oğlumuz sağ salim ameliyatını tamamladı hatta kısırlaştırılması bile yapıldı. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Çünkü bir türlü yakalanmadı. Ancak, bizim veteriner hekimlerimiz hem köpeğin yakalanması hem de tedavisi için her şeyi yaptılar. Köpeği görenler çok üzülmüştü, bu anlamda Karaburun Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz dedi.

İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı
İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mesut Bakkal İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZMİR Köpekten çıkan tümörün büyüklüğü şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:51:38. #1.16#
title