Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
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Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek

Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Funda Üner'in (52) 2 yavru köpeği, çiftlik evinin bahçesine dışarıdan atılan ve zehirli et olduğu düşünülen gıdayla telef oldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Funda Üner'in (52) 2 yavru köpeği, çiftlik evinin bahçesine dışarıdan atılan ve zehirli et olduğu düşünülen gıdayla telef oldu. Köpeklerinden 1'inin kurtulduğunu belirten Üner, köpeklerini zehirleyenleri bulana 10 bin TL para ödülü vereceğini belirtip, jandarmaya da şikayetçi olduğunu söyledi.

Almanya'nın Heidelberg kentinden 4 yıl önce ailesiyle birlikte Datça'nın Hızırşah Mahallesi'nde satın aldıkları çiftlik evinde köpek eğitmeni kızı 27 yaşındaki Dünya Üner ile birlikte yaşamaya başlayan 3 çocuk annesi Funda Üner, çok sevdiği 2 köpeğini yitirdi. Datça Hayvansevenler Derneği Üyesi de olan Funda Üner'in 8'er aylık 'Ruby', 'Fee' ve 'Kalea' isimli köpekleri, geçen perşembe günü, bahçeye dışarıdan atılan gıdayla zehirlendi.

Bir köpeğinin kurtulduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirten Üner, "Burada sahipsiz kedi ve köpeklere, kuşlara ve hatta sokağa terk edilen bir eşeğe bile yardımcı olmaya çağırıyoruz. Şuan 100'e yakın hayvana bakıyorum. Hayvanlarımızın burada korumada olduğunu sandık. Çünkü burası bizim özlediğimiz, bizim çiftliğimiz. Böyle bir olayı kesinlikle düşünemedik. Düne kadar her şey çok güzeldi. Hiç korkmadık. Hayvanlarımızın başına bir şey geleceği aklımıza gelmedi" dedi. Zehirlenme olayında tek kurtulan Kalea'yı gözünün önünden ayırmadığını belirten Üner, "Kalea, üç kardeşten tek kurtulan oldu. Zehrin etkisi kısmen azaldı. Yoğun bir tedavi sürüyor. 3 kez serum verildi. Bugün antibiyotik tedavisine başlandı. Zehir iç organları da etkileyebiliyor. Şimdi içindeki zehri atmaya çalışıyoruz. Bize bu acıları yaşatanların mutlaka yakalanmasını istiyorum. Biz aile olarak köpeklerimi zehirleyeni bulana 10 bin TL para ödül vereceğiz" dedi.

Çiftliğindeki 100'e yakın hasta ve bakıma muhtaç kedi ve köpeğin yanı sıra 1 hafta önce yaşlı, hasta ve yaralı bir halde buldukları eşeği de sahiplenerek, 'Bülbül' adını verdiklerini söyleyen Üner, "Gördüğümüzde, yürümekte zorlanıyordu, sallanıyordu, bacakları kan içerisinde idi. Araştırdık, kimse sahip çıkmadığı için çiftliğimize aldık. Sadece kedi-köpek değil yardıma muhtaç her hayvana yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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