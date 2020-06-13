Köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeği yavrularını polisler kurtardı
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Köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeği yavrularını polisler kurtardı

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeği yavrularını polisler kurtardı Korona virüs devriyesi yaparken, köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeklerini kurtardılar Covid-19 salgını sebebiyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi...

13.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:40

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeği yavrularını polisler kurtardı

Korona virüs devriyesi yaparken, köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeklerini kurtardılar

AFYONKARAHİSAR - Covid-19 salgını sebebiyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi Oğulbeyli bölgesinde uygulama yapan İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 yaban ördeği yavrusunu köpeklerin saldırısından kurtardı.

Döğer beldesinin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri 5 tane yaban ördeği ve bir anneye rastladı. Annelerinin arkasından giden yavrular, köpeklerin saldırması sonucu etrafa dağıldı. Bunu gören polis ekipleri vatandaşların güvenliklerini sağladığı gibi bu duruma da sessiz kalmayarak ördek yavrularını köpeklerden kurtardı. Anneleri kaçarken yavrular koruma altına alındı.

Ördek yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi

Polis ekipleri tarafından bulunan yaban ördekleri İhsaniye İlçe Emniyet Amirliğine getirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne haber edilerek gelen ekiplere teslim edildi. Yavruların sağlık durumlarının ise iyi olduğu ve büyüdüklerinde alındıkları bölgeye tekrar bırakılacakları belirtildi.

Bu duruma sessiz kalamazdık

Ördekleri köpeklerin elinden kurtaran Polis Memuru Seyfullah Karaburçak; "Korona virüs kapsamında İhsaniye ilçemize bağlı Döğer beldesinde uygulama noktamızda beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradılar. Yaban ördeği yavrularını kurtarmak için çabaladık. 1 telef oldu maalesef ama 5 tanesini kurtarabildik. Yaban hayatının desteklenmesini istiyoruz tün vatandaşlarımız duyarı olsunlar. İnşallah bu yavrular bu minik dostlarımız tez zamanda büyürler ve tekrar yaban hayatına kavuşurlar. Yavrularımızın takibini yapacağız, sevimli dostlarımız yaşasın istiyoruz" dedi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaban ördeği yavrularını polisler kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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