Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar

02.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:12

Artvin'de köpeklerinin kovaladığı yaralı karaca dereye düştü, Milli Parklar görevlileri buz gibi suya girerek, boğulmaktan olan karacayı kurtardı. Sudan çıkartıları karacaya dakikalarca kalp masajı yapan ekiler, her şeye rağmen hayata döndürmeyi başaramadı.

Artvin'in Borçka ilçesi Düzköy köyünde köpeklerin saldırması sonucu yaralanan ve kurtulmak için dereye atlayan karacayı, gören vatandaşlar Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar

HAYATA DÖNDÜRMEYİ BAŞARAMADILAR

Olay yerine giden ekipler buz gibi sularda titreyerek yardım bekleyen karacayı görünce bir an bile düşünmeden elbiseleriyle birlikte soğuk sulara girdi. İki Milli Park görevlisi tarafından sudan çıkartılan karacaya ilk müdahale su kenarında yapıldı. Milli Parklar görevlileri, ölmek üzere olan karacayı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Meraklı bakışlar altında büyük çaba harcayan ekipler, her şeye rağmen karacayı hayata döndürmeyi başaramadı. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar

İTFAİYE EKİBİ BUZ GİBİ SUYA ATLAMIŞTI

Öte yandan yine Borçka ilçesinde Çoruh Nehri'ne geçtiğimiz yıl aralık ayında düşen kir karacayı boğulmaktan kurtarmak için Borçka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanı Memduh Kurtuluş karacanın suda sürüklendiğini görünce soğuk havaya aldırış etmeden nehre girerek hayvanı sudan çıkarmış ancak karaca veteriner hekimlerim müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Berat Albayrak Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:12:26. #1.15#
title