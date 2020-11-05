Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi
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Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

05.11.2020 01:58 | Son Güncelleme: 05.11.2020 02:02
Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Bartın'da köpeklerin saldırısından köylüler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Bartın'da köpeklerin saldırısından köylüler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Küre Dağları Milli Parkı'na sınır noktada yer alan Bartın'ın Esbey köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan erkek karaca köylüler tarafından kurtarılıp korumaya alındı. Karacanın yaralı olması üzerine köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı karacanın tedavisi bölgeye ekiplerle birlikte gelen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından gerçekleştirildi.

Burun bölgesinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı. - BARTIN

Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi
Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedaviye alındı
Köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedaviye alındı
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