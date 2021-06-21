Köpekleri Tarçın ile karavanla Karadeniz turuna çıktılar
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Köpekleri Tarçın ile karavanla Karadeniz turuna çıktılar

Köpekleri Tarçın ile karavanla Karadeniz turuna çıktılar
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Köpekleri Tarçın ile birlikte karavanla Karadeniz turuna çıkan çift Kastamonu'ya ulaştı.

Köpekleri Tarçın ile birlikte karavanla Karadeniz turuna çıkan çift Kastamonu'ya ulaştı.

Karavanlarıyla Bursa'dan yola çıkan 71 yaşındaki İsmail ve 51 yaşındaki eşi Fatma Özden çiftine 2 arkadaşları da karavanlarıyla eşlik ediyor.

Karavanda köpekleri Tarçın ile birlikte seyahat eden Özden çifti, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini gezerek keşfediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı da ziyaret eden karavancılar, bu haftayı Kastamonu'da geçirip daha sonra Karadeniz turunu sürdürmek istiyor.

Fatma Özden gazetecilere, eşinin evliliklerinin ilk yıllarından itibaren karavan tutkusu olduğunu söyledi.

Kendisinin de eşine ayak uydurduğunu anlatan Özden, "Karadeniz turu 3-4 yıldır bizim planımızda vardı. Ama bir türlü gerçekleştirmek nasip olmadı. Şu anda Kastamonu'ya geldik. Buraya bayıldım. Bu gezi önce sağlıklı bir şekilde kalabilmek ve aynı zaman ülkemizin bu muhteşem güzelliklerini görebilmek için. Ben Romanya doğumluyum. Çifte vatandaşım. Beş dil bilmiyorum. Avrupa'yı rahatlıkla gezebiliyorum ama dönüp dolaşıp buraya geldiğimizde içim bir coşku ile doluyor." diye konuştu.

Köpekleri Tarçın'ın 2,5 yaşında olduğunu ifade eden Özden, şöyle devam etti:

"Tarçın bir aylıktan itibaren bizimle birlikte. Torunumun hediyesi. Tarçın çok hareketli. Karavanda köpekle birlikte seyahat etmek daha zor. Ben biraz daha titizim. Herkesten çok temizlik yapıyorum. Ben bunları sorun olarak görmüyorum. O benim evladım gibi."

İsmail Özden ise karavancılığa 1985 yılında başladığını anlattı.

Karadeniz'i merak ettiğini belirten Özden, "Biz eve gittiğimizde bile karavanda yatmak istiyoruz. Ege ve Akdeniz bölgesi çok kalabalık, sıcak. Biz de kalabalık yerlerde olmak istemiyoruz. Aşılarımızı olduk ama yine de çekiniyoruz. Onun için Karadeniz'e yaylalara geldik. Burada hala battaniye ile yatıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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