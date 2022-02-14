Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar - Haberler
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Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Youtube'de yayınlayan bir video, dünya genelinde büyük tepki gördü. Videodaki adamın, iki köpeği timsah dolu suya ittiği anlar yer alıyor. Köpeklerin çaresizliği ise yürek burktu.

Youtube üzerinden yayınlanan bir video, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Hayvanlarla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir kanal tarafından yayınlanan videoda, 2 köpeğin canlı canlı timsahlara yem edildiği anlar yer alıyor.

ELİNDEKİ SOPA İLE İTTİ

Videodaki adamın, elindeki sopa ile kenarda duran köpekleri suya ittiği görülüyor. Çaresiz köpekler, suya düşmelerinin üzerinden saniyeler geçmesiyle birlikte timsahlara yem oluyor.

Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar

KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen hayvanseverler, videonun yayından kaldırarak, görüntüleri çeken ve paylaşan kişi hakkında işlem başlatılmasını talep etti.

Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar

Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Youtube, Köpek, Hassas İçerik, Dünya, Haberler

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