Yavrularının intikamını almak isteyen maymunlardan kanlı baskın: 250 köpek öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavrularının intikamını almak isteyen maymunlardan kanlı baskın: 250 köpek öldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Hindistan'a bağlı bir köyde, maymunlar ve köpekler arasında savaş çıktı. 1 ay önce yavrularını öldüren köpeklere yönelik intikam baskını gerçekleştiren maymunlar, 250 köpeği öldürdü. Son olarak okula giden çocuklara sataşan maymunlara karşı önlem alınması isteniyor.

Mumbai'nin yaklaşık 300 mil doğusundaki Maharashtra'nın Beed semtinde korkunç bir olay yaşandı. Sık sık kavga etmeleriyle bilinen maymunlar ve köpekler, bu sefer kanlı bir düellonun tarafları oldu.

Köylüler tarafından aktarılan bilgilere göre bölgede 1 ay önce, yavru bir maymun köpekler tarafından öldürüldü. Bu durumun ardından köpekler ve maymunlar arasında gerilim had safhaya tırmandı.

Bu yaşananların ardından maymunlardan karşılık gecikmedi. Olayın üzerinden tam 1 ay sonra, köpeklere yönelik kanlı bir baskın gerçekleştiren maymunlar, yakaladıkları köpekleri binaların üstüne götürerek aşağı atmaya başladı.

Köpekler yavrularını öldürmüştü, maymunlardan kanlı intikam baskını: 250 ölü

Olayın ardından büyük korku yaşayan köy halkı, hemen yetkilileri aradı. Bölgeye intikal eden orman korucuları, maymunlara müdahale etmeye çalıştı ancak tek bir maymun dahi yakalanıp kontrol altına alınamadı.

Maymunların, köpeklere yönelik saldırıların ardından bu sefer de 5 bin nüfuslu köyde çocuklara yönelik saldırı gerçekleştirmeye başladı. Köy halkı, iyice kontrolden çıkan maymunlara karşı önlem alınmasını istiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
PALA BABA :köpeklerde ceplerinde mama bulundurs... dur lan bu o değildi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Suskun Demir:Abi hayvanlarda kin tutuyor demekki Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Serkan Bayındır:Maymulara helal olsun... Bizim de çocuklar Allaha emanet.. Maymun insandan daha akıllı Cevap Yaz 14 28 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title