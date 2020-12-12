Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

12.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:08

Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı İzmir'in Menemen ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir dairede uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan duyum üzerine hareket geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Menemen ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu Madde Arama Köpek Timinin katılımıyla ekiplerin bahse konu yerde yaptıkları aramalarda 24 gr esrar, 16 gr bonzai, 22 adet uyuşturucu hap, 16 adet cep telefonu, 35 adet makaron, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet pos cihazı, 1 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan bong diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.H., C.B., S.G. ve N.Z.E. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Köpek timi ile uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN

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