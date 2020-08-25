Köpek'ten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
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Köpek'ten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu

Köpek'ten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu Pendik'te geri geri manevra yapan sürücü karşısına çıkan köpekten korkunca fren yerine gaza basması sonucu 5 metreden aşağı uçtu.

25.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:58

Köpek'ten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu

İSTANBUL - Pendik'te geri geri manevra yapan sürücü karşısına çıkan köpekten korkunca fren yerine gaza basması sonucu 5 metreden aşağı uçtu. 5 metreden aşağı uçan araçtan çıkarılan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Velibaba Mahallesi, Dağçileği Sokak'ta 16 H 4694 plakalı aracını park etmeye çalışan sürücüsü Kezban İ. karşısına çıkan köpekten korkunca fren yerine gaza bastı. Panikleyerek gaza basan Kezban İ. yoldan 5 metre aşağıda bulunan araziye aracı ile uçtu. 5 metreden düşen araç ters döndü. Vatandaşlar ters dönen aracın içindeki sürücüyü vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine sevk etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kezban İ. hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan Hasan Demirtaş, "Buraya doğru geldi. Birden aracı ile uçtu aşağı. Ondan sonra itfaiyeyi aradık, ambulansı aradık. Polis arkadaşlarımızı aradık, karakola haber verdik. Bir bayan vardı arka kapıdan çıkardık onu durumu fena değildi, bir şeyi yoktu" dedi.

Köpek'ten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu

Kaynak: İHA

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