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Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Kahyaoğlu - Haberler | Yerel

Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor Kedi ve köpekler genellikle toplum içerisinde birbirlerine düşmanlıkları ile bilinirler, Ordu'nun Perşembe ilçesinde dostluğu en iyi olan kareye konu oldu.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor

ORDU - Kedi ve köpekler genellikle toplum içerisinde birbirlerine düşmanlıkları ile bilinirler, Ordu'nun Perşembe ilçesinde dostluğu en iyi olan kareye konu oldu. Kedi ve köpeğin bu dostluğu çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Bir kafenin bahçesinde bulunan alanda köpeğin üzerine yatarak uyuyan kedinin arkadaşına olan ilgisi gözden kaçmadı.

Kafe sahibi Bulut Genç, yaklaşık 7 yıldır köpeği beslediklerini söyleyerek, köpeğin sokak kedilerine annelik yaptığını ifade etti.

Köpeği mama ile beslediklerini fakat kafeye gelen misafirlerin kendi yemeklerinden vermesinin köpeğin kilo almasına neden olduğunu belirten Genç, daha fazla kilo almaması için vatandaşları yemek vermemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.

Genç, "insanlar genelde cep telefonları ile kaydetmeye başlıyorlar, söyledikleri şey de bugünkü aradığımız dostluk ne yazık ki hayvanlarda var deyip küçük bir espri yapıp geçiriyorlar" dedi.

Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor

Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor

Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor

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İhlas Haber Ajansı / Uğur Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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