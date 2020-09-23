Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı
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Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı Adana'da bir kişi oto elektrik dükkanına girmeye çalıştığı sırada köpek havlama seslerine uyanan vatandaşlar tarafından kovalanıp yakalandı.

23.09.2020 06:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 06:32

Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

ADANA - Adana'da bir kişi oto elektrik dükkanına girmeye çalıştığı sırada köpek havlama seslerine uyanan vatandaşlar tarafından kovalanıp yakalandı. Yakalanan hırsız polise teslim edildi.

Olay, Yüreğir ilçene bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi oto elektrik dükkanına hırsızlık amaçlı girmek istediler. Ancak sokakta bulunan köpeklerin havlaması üzerine çevredeki vatandaşlar şüphelenip dışarı baktı. Vatandaşlar işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gördü. Vatandaşlar ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamacada M.D yakalanırken bir kişi ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Vatandaşlar daha sonra olayı polise bildirdi. Bu sırada bir kişi polis gelene kadar M.D.'ye öğüt verdi.

Gözaltına alınan M.D. Akıncalar Polis Merkezine götürüldü.

Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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