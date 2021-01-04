Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi
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Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi

04.01.2021 17:06 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:09
Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi

KAYSERİ'de 2 yıl önce okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) ismi Hacılar Belediyesi tarafından oluşturulan çocuk kütüphanesine verildi.

KAYSERİ'de 2 yıl önce okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) ismi Hacılar Belediyesi tarafından oluşturulan çocuk kütüphanesine verildi.

Olay, 4 Ocak 2019'da Hacılan ilçesi Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9'uncu sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtuldu.

İSMİ ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE VERİLDİ

Olayın 2'nci yıl dönümünde Hacılar Belediyesi tarafından Mehmet Özer'in ismi, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi içindeki çocuk kütüphanesine verildi. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Mehmet Özer'in babası Alpay ve annesi Sevda Özer, çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan, "Planladığımız iş ve işlemlere bir yenisini daha ekleyerek Kültür Merkezimiz içerisinde çocuk kütüphanesini tamamlamıştık. Buraya elim bir olayda vefat eden yavrumuz Mehmet Özer'in ismini verdik. Mehmet ismi burada yaşayacak. Kütüphanemiz pandemi sürecinden sonra faaliyete geçecek. Burayı çocuk kütüphanesi olarak adlandırdık ama aynı zamanda bir anaokulunda bir kreşte hangi oyuncaklar varsa hangi akıl oyunları varsa burada da çocuklarımız onları bulabilecekler" dedi. Alpay- Sevda Özer çifti de Başkan Özdoğan'a teşekkür etti.


Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi
Köpek saldırısında ölen liseli Mehmet'in ismi, kütüphaneye verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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