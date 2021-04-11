"Köpek memesi hastalığı"nda erken teşhis tedavi şansını artırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Köpek memesi hastalığı"nda erken teşhis tedavi şansını artırıyor

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Sağlık
'Köpek memesi hastalığı'nda erken teşhis tedavi şansını artırıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asena Çiğdem Doğramacı, halk arasında "köpek memesi hastalığı" olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa'nın (HS), erken teşhisinin tedavide başarı şansını artırdığını belirtti.

Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asena Çiğdem Doğramacı, halk arasında "köpek memesi hastalığı" olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa'nın (HS), erken teşhisinin tedavide başarı şansını artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HS'nin deri altında küçük ve ağrılı sivilceler olarak başlayıp sonrasında pis kokulu, akıntılı apselerin oluşmasına sebebiyet veren bir deri hastalığı olduğunu söyledi.

Vücutta belirli bölgelerde apseli sivilcelerin görülmesi halinde mutlaka bir dermatoloğa başvurulması gerektiğinin altını çizen Doğramacı, "Hastalık daha çok 20'li yaşlardaki yetişkinlerde başlıyor. 50 ila 60'lı yaşlarda hastalığın şiddetinin azaldığını biliyoruz. Genç erişkinlerde özellikle koltuk altı ve kasıklarda başlayan sivilcelerde farkındalık önemli." dedi.

Doğramacı, sigara kullanımı, obezite ve glisemik indeksi yüksek gıdalarla beslenmenin HS'nin risk faktörleri arasında yer aldığını kaydetti.

Hastalığın tedavisinde erken tanının önemine değinen Doğramacı, "Erken tanıyla hem hastaların yaşam kalitelerini artıracağını hem de ileride oluşabilecek deri kanserinin de önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Son yıllarda hastalığın tedavisiyle ilgili çok ciddi gelişmeler oldu. Hastaların çaresiz olmadığını bilmelerini isterim. Birçok tedavisi var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Ece Erken Hande Erçel Perihan Savaş
Spor Diego Muslera Mesut Özil Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Köpek memesi hastalığı"nda erken teşhis tedavi şansını artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:51:07. #1.14#
title