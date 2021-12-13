köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için imza kampanyası

TÜRKİYE'nin en büyük sokak hayvanları koruma ve besleme platformlarından Pati Koruyucuları (Paw Guards), kedi ve köpek mamalarının ihtiyaç olduğunu belirterek başlattığı imza kampanyasında, yüzde 18'lik KDV'nin kaldırılmasını talep etti. 150 bin rakamının hedeflendiği kampanyada, 108 bin imzaya ulaşıldı.

Pati Koruyucuları adlı sokak hayvanlarını koruma ve besleme platformu, 'Mama lüks değil ihtiyaç' sloganı ile kedi ve köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV'nin kaldırılması için imza platformu üzerinden kampanya başlattı. 150 bin rakamının hedeflendiği kampanyaya, 13 Aralık günü öğle saatleri itibarıyla 108 bini aşkın imzayla destek verildi.

"Ağzı yok, dili yok, günümüz dünyasında avlanabilecek ortamı yok. Çöpü karıştıracak, poşetleri açabilecek parmakları yok. Güvenmek istediği insanlara, yaklaşmaya inancı yok. Çünkü dövülüyor. İşkence yapılıyor. Taş atılıyor. Mahallelerden sürekli kovuluyor. Başını sokacağı alan dahi yok. Üstüne bir de yaşadığı ülke, kendisine zar zor ulaşacak mamadan yüzde 18 vergi alınıyor. Soruyoruz bu hak mı? Bu canların hayatını her yerden zorlaştırmıyor muyuz? Devletimize buradan sesleniyoruz. İlk adımı siz atın ve sokak hayvanlarının temel ihtiyacı olan mamadaki yüzde 18 KDV'yi lütfen kaldırın."

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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