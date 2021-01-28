Köpek dövüştürüp, görüntülerini paylaşan 5 kişiye 26 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köpek dövüştürüp, görüntülerini paylaşan 5 kişiye 26 bin lira ceza

28.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:29
Köpek dövüştürüp, görüntülerini paylaşan 5 kişiye 26 bin lira ceza

KONYA'nın Kulu ilçesinde köpek dövüştürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 kişiye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 26 bin 55 TL ceza uygulanıp, haklarında adli işlem başlatıldı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde köpek dövüştürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 kişiye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 26 bin 55 TL ceza uygulanıp, haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'üne de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 13 bin 876 TL ceza kesildi. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömeranlı Mahallesi'nde oturan Serkan D.'nin, sosyal paylaşım sitesinde, 4 Ocak'ta yaptırdığı köpek dövüşünün görüntülerini yayınladığını belirledi. Siber suçlar ekibinin de araştırmasıyla şüphelinin adresi belirlendi. Serkan D. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu muhalefet' suçundan 5 bin 211 TL ceza uygulandı ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' ile 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, 25 Ocak'ta da aynı mahallenin Tilkili mevkisinde Volkan D., Yunus B., Nuru D. ve Cihan Ö.'nün köpek dövüştürüp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını saptadı. Bunun üzerine 4 kişi hakkında da kişi başı 5 bin 211 TL ceza uygulanıp, aynı suçlardan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 4 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için de 13 bin 876 TL ceza uygulandı.  


Köpek dövüştürüp, görüntülerini paylaşan 5 kişiye 26 bin lira ceza
Köpek dövüştürüp, görüntülerini paylaşan 5 kişiye 26 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Özcan Deniz Oktay Kaynarca
Spor Ömer Ali Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpek dövüştürüp, görüntülerini paylaşan 5 kişiye 26 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:29:54. #1.16#
title