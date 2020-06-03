Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira cezaMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.

Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR, (Manisa) (DHA)- Kaynak: DHA