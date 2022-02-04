Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolunda 52 KC 822 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Mehmet K. (58), Kavakdibi mevkisinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak amacıyla manevra yaptı.

Refüjdeki sinyalizasyon direğine çarpan araçta bulunan Abdullah Hakan K. (15) yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı

Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title