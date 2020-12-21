Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı
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Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı

21.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:43
Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı

AKSARAY'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

AKSARAY'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü Mesut Aygör (54) yanındaki ve Remzi Özen (48) yaralandı. 

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun  50'nci kilometresinde meydana geldi. Mesut Aygör yönetimindeki 06 U 1329 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre önüne aniden köpek çıktı. Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla atarak sürüklendi. Kazada sürücü Mesut Aygör ve yanındaki Ramazan Özen yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

  


Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı
Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı
Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi YOL

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