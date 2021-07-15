Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Cihan Kaya yönetiminde ki 06 EZ 3381 plakalı otomobil, iddialara göre Yeşilevler Sitesi önünde yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayten G. (60), Nursel K.(34), Sidelya Naz K.ve Toprak K.yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever

Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Petek Dinçöz Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köpeğe çarpmamak için manevra yapıca kaldırıma çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 02:53:53. #1.13#

title