Köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralandı

Köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralandı
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Trabzon'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Akçaabat ilçesinde Aslı Kocaoğlu idaresindeki 61 KR 8444 plakalı otomobilinin önüne seyir halindeyken köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Kocaoğlu'nun kullandığı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile çocukları Reha ve Rıza Kocaoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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