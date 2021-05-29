Son dakika haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü
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Son dakika haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika yerel haberi: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü Tokat'ın Niksar ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü ölümden döndü.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Niksar kara yolu Hamidiye Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Selahattin Karakurt idaresindeki 60 HN 630 plakalı silobasın önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç karşı yöne geçerek ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Enver Kabarak, devamlı kazaların olduğu yolda önlem alınmasını istedi. Aracın karşı şeride geçerek kaza yapması nedeni ile olası büyük bir kazanın ucuz atlatıldığını belirten Kabarak, bir an önce yolda iyileştirme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Son dakika haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü
Son dakika haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü
Son dakika haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü
Son dakika haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata

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