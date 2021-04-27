Köpeğe çarpan motosikletli, ağır yaralandı; kaza anı kamerada

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken aniden önüne çıktığı öne sürülen köpeğe çarpan Ramazan Bekçi (28), yola savruldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken aniden önüne çıktığı öne sürülen köpeğe çarpan Ramazan Bekçi (28), yola savruldu. Bekçi'nin ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Köpek ise kaza yerinde bulunamadı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Bekçi, kullandığı 07 HVL 52 plakalı motosikletle iddiaya göre, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten yola fırlayan Bekçi, ağır yaralandı. Başında kask bulunmayan Bekçi için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı. Kaza yerine gelen ekipler, Bekçi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, çarptığı köpek ise kaza yerinde bulunamadı.Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU