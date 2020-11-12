Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı
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Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

12.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:21
Köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Burak Efe yönetimindeki 45 ZB 2841 plakalı motosiklet, Çanakkale-İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde yola atlayan köpeğe çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Efe, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde telef olan sokak köpeği ise belediye temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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