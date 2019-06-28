Kopan Şarj Kablolarını Çöpe Attıracak Dayanıklı 7 Şarj Kablosu

Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla birlikte hayatımıza birçok kolaylık gelmiş olsa da bu cihazlar sonucunda ortaya çıkan bazı zorluklarla da karşı karşıya kalıyoruz. Telefonları şarj etmek de bunlardan bir tanesi.

Şarjımız olsa dahi genellikle tedbir amaçlı olarak telefonumuzu gece şarja takıyoruz. Bu sırada yatmadan önce de şarj kablosu takılı sırada telefonu kullandığımız için telefonun kablosu aşınabiliyor. Hatta genellikle böyle kullanmasanız bile kablolarda aşınma yaşanabiliyor.

Dayanıklı bir şarj kablosu bulma konusu son derece sinir bozucu olabilse de biz, sizler için Teknostore'da bulunan en dayanıklı şarj kablolarını derledik. Yazımızın sonunda, çok uzun bir süre dayanabilecek şarj kablonuzla burada tanışabilirsiniz.

Not: Ürünlerin Teknostore sayfalarına başlıklar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bix Android İçin Ultra Güçlendirilmiş Micro USB Şarj Kablosu

Bix'in Android için geliştirdiği ultra güçlendirilmiş Micro USB şarj kablosu; kopma, kırılma ve bükülmelere dayanıklı olarak üretilmiştir. Hem şarj hem de veri aktarımı amaçlarıyla kullanabileceğiniz şarj kablosunun 130 dereceye kadar bükülebilen bir yapısının bulunduğunu belirtmekte de fayda var.

Bix USB Type-C Ultra Güçlendirilmiş Şarj Kablosu

Bix'in ultra güçlendirilmiş şarj kablosu serisinde Type-C uyumlu cihazlar için geliştirilen kablo; kopma, kırılma ve bükülmelere dayanıklı olarak geliştirildi ve hem şarj hem de veri aktarımı yapmada kullanılabiliyor.

Tronsmart ATC6 Kevlar Örgülü USB Type-C Şarj Kablosu

Tronsmart'ın kevlar örgülü şarj kablosu sayesinde kırılmalar ve bükülmelere karşı oldukça dayanıklı bir tasarım yakalanmış. 3 ampere kadar hızlı şarj desteği sunan kablonun 480 Mbps'ye kadar veri aktarımı hızını desteklediğini belirtmekte de fayda var.

Bix iPhone İçin Ultra Güçlendirilmiş MFI Lightning Şarj Kablosu

Bix'in geliştirdiği ultra dayanıklı şarj kablosu serisinin son ürünü olan MFI Lightning, adından da anlaşılabileceği üzere iPhone'lar için tasarlanmış bir kablo olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki Bix kablolarıyla aynı özellikleri taşıyan kablo, aynı zamanda Apple MFI lisansını da bünyesinde barındırıyor.

Tronsmart LTA14 iPhone İçin MFI Lightning Örgülü Kevlar Şarj Kablosu

Sert kauçuk ile birlikte yapılan ve dip kısımlarda alışık olduğunuz kırılmaların önüne geçen Tronsmart şarj kablosuyla birlikte dayanıklılığı sınırlarına kadar test edebilirsiniz. Kevlar örgüsü sayesinde standart şarj kablolarına oranla daha sağlam olan kabloyla birlikte hem şarj hem de veri aktarımı yapabilirsiniz.

Nonda Zus Android İçin Micro USB Kevlar Şarj Kablosu

Nonda'nın microUSB girişli Android cihazlar için geliştirdiği şarj kablosu, Teknik Denetim Kurumu (TÜV) Laboratuvarları'nda test edildi. Hem şarj hem de veri aktarımı yapabileceğiniz kablonun ömür boyu garantisinin bulunduğunu da ekleyelim.

Nonda Zus iPhone İçin Karbon Fiber Lightning Kevlar Şarj Kablosu

Nonda'nın iPhone'lar için geliştirdiği ve diğer kablolara oranla 10 kat daha dayanıklı olan şarj kablosu, deyim yerindeyse ömürlük bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Kablonun en büyük özelliğiyse ömür boyu garanti sunması.

Teknostore'da bulunan şarj kablolarını derlediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknostore üzerinde bulunan diğer şarj aletlerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.