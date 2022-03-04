Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

BAYBURT Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergahlarından 2409 rakımlı Kop dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Bayburt - Erzurum sınırındaki Kop dağında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizliği ve tuzlama yaptığı güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yüksek kesimler için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre bölgede kar yağışı etkisini yeniden gösterecek. Havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu bölge genelinde aralıklı kar yağışı etkili olurken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarılarda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyarılarda bulunuldu.