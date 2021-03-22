Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu
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Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

22.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:01
Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki 2409 rakımda bulunan Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu.

Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki 2409 rakımda bulunan Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Bayburt'ta yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bayburt - Erzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidinde karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparken zaman zaman sisin de etkili olduğu güzergahta araç sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, Bayburt'ta bugün havanın sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği kaydedildi.

Meteoroloji'nin uyarı haritasında Bayburt için turuncu kodlu uyarıda verilerek özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. - BAYBURT

Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu
Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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