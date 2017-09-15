Koordinat Çayyolu'na Kampanya Dopingi

31 Ekim 2017'de sona erecek yeni kampanyada peşinat yüzde 5'e çekilirken, ilk taksit ödemesi Ocak 2019'da başlayacak.

Başkent Ankara'nın nezih semtlerinden Ümitköy'de hayata geçirdikleri Koordinat Çayyolu projesinin, sunduğu sosyal yaşam olanakları kadar, konut tipi alternatifleriyle de konfora düşkün Ankaralılar'ın ilgisini çekmeyi başardığını kaydeden YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, Emlak Konut ile işbirliklerinin ise projeye çok sayıda artı değer kattığını ifade etti.

Osman Cem Çankaya, Emlak Konut tarafından düzenlenen cazip kampanyanın da etkisiyle dairelerin önemli bölümünün satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Emlak Konut bu yıl sonu yaklaşırken yine konut talebini artıracak yeni bir kampanya başlatıyor. Doğrudan devlete borçlanma sistemi ile kurgulanan kampanyada, 15 Eylül itibariyle peşinat yüzde 5'e çekilirken, ilk taksit ödemeleri de Ocak 2019'da gerçekleştirilecek şekilde planlandı. Ayrıca bu süreç içerisinde 60 ay yüzde 0 faizle devlete borçlanma sistemi ile geçerli kampanyamız da devam edecek. Çok sayıda olanağı bünyesinde barındıran nezih bir projeden konut almak isteyenler için kampanyamız Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Alıcıların kampanyaya ilgisi ile Koordinat Çayyolu'nda konut stoğumuzun önemli ölçüde tamamlanacağını öngörüyoruz."

Toplam 427 konuttan oluşan ve özel mimarisi ile dikkatleri çeken Koordinat Çayyolu'nda 1+1'den 5+1'e kadar 13 farklı konut tipi bulunuyor. Koordinat Çayyolu, manzarasından, peyzajına; sosyal donatı alanlarından, lokasyonuna kentin en iddialı projelerinden biri olacak, aynı zamanda yatay mimariye ağırlık veren yapısıyla da hayatına fark katmak isteyenlere hitap edecek.