Konyalılar ve Karamanlılar Kahvaltıda Buluştu

Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Derneği üyeleri, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Dernek başkanı Nuri Akkol ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Değirmendere Yalı Evleri'nde düzenlenen programa, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve KONSİAD üyesi Muzaffer Koşal ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Akkol, burada yaptığı konuşmada, çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugünkü kahvaltımızın amacı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Yetim Çocukları Projemiz vesilesiyle 6 yetim öğrenciye burs imkanı sağladık. Bunlar sponsorlarımızın desteği sayesinde oldu. Sizlerin de değerli desteğinizi bekliyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Mustafa Altıntaş ise, Konyalı ve Karamanlıların, Gölcük'te güzel bir birliktelik oluşturduklarını vurgulayarak, "Gölcük'te böylesine güzel birlikteliğin oluşması bizleri çok mutlu ediyor. Bugün bizleri bu güzel programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz değerli Konyalı ve Karamanlı kardeşlerimiz, ilçemizde güzel bir mozaik oluşturuyorsunuz. Gölcük sizlerle çok güzel. Bugün güzel bir ortam sağlayan siz değerli dostlarıma teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin her daim sürmesini diliyorum." diye konuştu.