Son Dakika | Konyalı miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Son dakika haberler... Konyalı miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi Konyalı ilköğretim öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat tarihindeki doğumgününü "Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip Dede" şarkısıyla kutladılar.

Konyalı miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

ANKARA - Konyalı ilköğretim öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat tarihindeki doğumgününü "Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip Dede" şarkısıyla kutladılar.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü için yazılıp bestelenen "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü.

Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN