Konyaaltı sahilinde 70 yaşındaki kişi boğuldu
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Konyaaltı sahilinde 70 yaşındaki kişi boğuldu

Konyaaltı sahilinde 70 yaşındaki kişi boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde 70 yaşındaki kişi yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde 70 yaşındaki kişi yüzmek için girdiği denizde boğuldu. 112 ekipleri ise boğulan adamı hayatta tutmak için uzun süre kalp masajı yaptı.

Olay, saat 12.30 sıralarında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı beach parkta Hikmet Polat (70), yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Polat, cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılan Polat, 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan 112 ekiplerinin Polat'ı hayatta tutmak için kalp masajı yaptıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Konyaaltı sahilinde 70 yaşındaki kişi boğuldu
Konyaaltı sahilinde 70 yaşındaki kişi boğuldu
Konyaaltı sahilinde 70 yaşındaki kişi boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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