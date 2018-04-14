Konya Yolu Sene Sonunda Bitecek"

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Bizim iki önemli sıkıntımız vardı bir gölümüz diğeri de Konya yoluydu. Gölümüz temizleniyor, Konya yolu ile ilgili çalışmalarımıza da başladık. Allah izin verirse o da sene sonunda bitecek." dedi.

Kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Duruay, gazetecilere Konya Yolu Projesi hakkında bilgi verdi.

Duruay, projenin Gölbaşı ilçesi için büyük önem taşıdığını ve Gölbaşılılara proje süresince büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Doğalgaz, su ve iletişimle ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Duruay, projeyle ilgili toplantılar yaptıklarını, bölgedeki ağaçların başka yere taşındığını ifade etti.

Projede desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a ve ilgili bakanlara ve milletvekillerine teşekkür eden Duruay, "Bizim iki önemli sıkıntımız vardı bir gölümüz diğeri de Konya yoluydu. Gölümüz temizleniyor, Konya yolu ile ilgili çalışmalarımıza da başladık. Allah izin verirse o da sene sonunda bitecek." diye konuştu.