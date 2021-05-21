Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti
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Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | 3. Sayfa

Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu camdan fırlayan anne ve kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu camdan fırlayan anne ve kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 1. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Okay yönetimindeki 42 EL 132 plakalı Hyundai marka otomobil, Konya yönüne seyir halinde iken Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki döner kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Kavşak üzerinde devrilerek yan yatan otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Gülten Okay ile annesi Şenay Yıldırım emniyet kemerlerinin takılı olmaması nedeniyle taklalar esnasında aracın camından yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki Levent Çevik ve sürücünün kayınpederi Erol Yıldırım ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Erol Yıldırım, acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya nakledildi.

Kazazedelerin, Gülten Okay'ı Konya'ya hastaneye doktor kontrolüne götürmek için Seydişehir'den yola çıktıkları, Beyşehir'de bulunan bir yakınlarına Okay'ın 50 günlük bebeği ile 6 yaşındaki çocuğunu bakmaları için bıraktıktan sonra giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Şenay Yıldırım ile kızı Gülten Okay'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Taner Okay'ın Seydişehir ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti
Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti
Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti
Konya'ya sağlık kontrolüne giden kadın ve annesi kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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