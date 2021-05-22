Konya ve çevre illerde "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Konya'da vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçları dışında dışarı çıkmıyor. Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Zafer ve Mevlana meydanlarında insan ve araç hareketliliğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü.

Kültür Park'ta süs havuzlarındaki kuğuları belediye görevlileri besledi.

Polis ekipleri uygulama noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Karaman

Karaman'da normal günlerde yoğunluğun olduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim.

Kent sakinlerinin evlerine yakın market, manav gibi iş yerlerinden araç kullanmadan alışveriş yapmalarına izin veriliyor. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderiliyor.

Ekipler sokaktaki kişi ve araçları durdurarak uygulama yapıyor. İzni olmayanlara idari yaptırım uygulanıyor.

Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın işlek adreslerinden Kent Meydanı başta olmak üzere Yeşilyol, Bankalar caddeleri, Ordu Bulvarı ve Uzun Çarşı'da sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarında izin belgesi denetimi yaparken, dışarıya çıkanlar en yakın marketlerden ihtiyaçlarını temin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun