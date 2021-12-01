Konya Valisi Özkan Kovid-19 hatırlatma dozu aşısını yaptırdı Açıklaması

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kovid-19 pekiştirme aşısını yaptırdığı hastanede, kent genelinde iki doz aşısını olmuş 18 yaş üstü nüfus oranının yüzde 72'ye ulaştığını bildirdi.

Özkan, sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için gittiği Meram Devlet Hastanesi Aşı Polikliniği'nde aşısını yaptırdı. Vali Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'tan aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özkan, kentte en az iki doz aşısını olmuş 18 yaş üstü nüfus oranının yüzde 72'ye ulaştığını söyledi.

İldeki vaka sayılarında düşüş yaşandığına dikkati çeken Özkan, "Vaka sayısındaki düşüşler, bizleri son derece memnun etmektedir. Bu düşüşlerin kalıcı olmasını sağlamak ve normal yaşantımıza devam etme adına aşılamanın önemi ortadadır. Şehrimizde çift doz aşısını yaptırmayan vatandaş sayımız 122 bin 641 kişidir. Aşılama oranımızı yüzde 75'in üzerine taşıyarak en kısa sürede 'mavi' kategoriye yükselmemiz kış aylarının başladığı bu dönemde büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Özkan, salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastaneye yatan hastaların büyük bir kısmının aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış bireyler olması aşının etkinliğini ortaya koymaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre 1. doz ile 2. doz arasında geçen sürenin artması, aşının etkinliğini azaltmaktadır. Bu nedenle sosyal medya platformlarında dolaşan yanlış bilgilere ve yaklaşımlara aldanmadan sırası gelen tüm vatandaşlarımızı mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya davet ediyorum."

Özkan, sağlık çalışanlarına da bu dönemde gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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