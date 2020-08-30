KONYA Üzüm bağını 30 yıldır 'hayrat'olarak kullanıyor Üzüm bağını 30 yıldır 'hayrat'olarak kullanıyorKONYA'nın Hadim ilçesinde Hasan Eski (74), 30 yıldır bağındaki üzümlerin 'hayrat' olarak kullanıyor.

Üzüm bağını 30 yıldır 'hayrat'olarak kullanıyor

KONYA'nın Hadim ilçesinde Hasan Eski (74), 30 yıldır bağındaki üzümlerin 'hayrat' olarak kullanıyor. Arazinin atalarından miras kaldığını ifade eden Eski, "Hayrat, bizde adeta bir gelenektir. Çünkü atalarımda birçok arazideki ürünlerini, yoldan gelen geçen insanların yemesi için yetiştirmişti. Bende atalarımda kalan bu arazideki bağda, bu geleneği sürdürüyorum." dedi. Hadim ilçesi Yelmez Mahallesi'nde oturan Hasan Eski, atalarından miras kalan arazide üzüm yetiştiriyor. Ancak üzümleri satmak yerine yolan gelen geçen halkın yemesi için hayrat olarak kullanıyor. Çevredekilerinde rahatlıkla üzümleri yiyebilmesi içinde bağın kenarına hayrat olduğunu belirten tabela astı. Ses tellerinden ameliyat olduğu için konuşmakta güçlük çeken Hasan Eski, tarla ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin hayrat olarak kullanılmasının aile geleneği olduğunu söyledi. Eski, "Hayrat, bizde adeta bir gelenektir. Çünkü atalarımda birçok arazideki ürünlerini, yoldan gelen geçen insanların yemesi için yetiştirmişti. Bende atalarımda kalan bu arazideki bağda, bu geleneği sürdürüyorum." dedi.

Kaynak: DHA