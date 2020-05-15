KONYA Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi
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KONYA Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi

Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildiKONYA'da Karatay Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarım işçilerin kaldığı çadırları dezenfeksiyon edip, işçi ve ailelerine maske dağıttı.

KONYA Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi
15.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:13

Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi

KONYA'da Karatay Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarım işçilerin kaldığı çadırları dezenfeksiyon edip, işçi ve ailelerine maske dağıttı. Karatay Belediyesi ekipleri İsmil ve Ovakavağı Mahalleleri arasındaki bölgede kalan tarım işçilerini ziyaret edip, kaldıkları çadırları dezenfekte etti. İşçi ve ailelere maske dağıtan ekipler, koronavirüs konusunda da işçileri bilgilendirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülkemiz genelinde tarımda üretimin kesintisiz devam etmesi için herkesin üzerine düşeni yaptığını belirterek, şunları söyledi:

'Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sürece katkı sağlamaya gayret ediyoruz. İlçemizde on farklı mahallemizde bulunan tarım işçilerimize belediyecilik hizmetleri noktasında tüm çalışmalarımızı ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda da memleketlerinden çok uzakta olan vatandaşlarımızın ilçemiz sınırları içerisindeki çadırlarını hem dezenfekte ettik hem de onlara maske dağıttık. İnşallah bu süreci de yine hep birlikte atlatacağız.??

KONYA Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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