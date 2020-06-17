KONYA Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa Hala korkuyorum
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KONYA Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa Hala korkuyorum

Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa: Hala korkuyorumKONYA'da bisikletiyle gezen 9 yaşındaki Mustafa Arda Demir'i, yolda sıkıştırınca aracına tükürdüğü için tekme-tokat döven sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

17.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:26

Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa: Hala korkuyorum

KONYA'da bisikletiyle gezen 9 yaşındaki Mustafa Arda Demir'i, yolda sıkıştırınca aracına tükürdüğü için tekme-tokat döven sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Halen olayın etkisinde olduğunu belirten Mustafa Arda, "Kolumdan tuttu 2-3 tane tokat attı. Ondan sonra yerde de 2 kere tekme vurdu. Bana hakaret ve küfretti. Halen korkuyorum" dedi.

Olay, 15 Haziran günü merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa Arda Demir, elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen aracın sürücüsü, iddiaya göre çocukları sıkıştırdı. Mustafa Arda Demir de araca doğru tükürdü. Demir ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi. Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü bisikletiyle gezen Mustafa Arda'ya yakasından tutup, tokat atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu Mustafa Arda bisikletiyle birlikte düştü.

Sürücü Mustafa Arda'ya tekme attıktan sonra uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı öğrenen Mustafa Arda Demir'in ailesi, sürücüden şikayetçi oldu. Darp raporu alınan Mustafa Arda'nın vücudunda düşmeye bağlı olarak yüzeysel sıyrıkların olduğu belirtildi. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

'BU DAVDANIŞ BİR HAVYANA BİLE YAPILMAZ'

Mustafa Arda'nın babası Nazım Demir, sürücünün bir an önce bulunmasını istedi. Demir, "Araba önüne çıkınca Arda paniklemiş. Oğlum arabaya tükürmüş. Yanında arkadaşları da var. Daha sonra çocuk sitenin içerisine giriyor. Bisikletle gezerken bu adam arabayı park ediyor, sitenin içerisinde çocukları arıyor. Site içerisinde pusuya yatmış, çocuk geldiğinde de oraya saklanıyor. Çocuğun arkasından geliyor, tutuyor. Arkasından asılıyor. 3-4 tane kafasına vuruyor. Arda yere düşüyor. Bu sefer tekmeyle vuruyor. Ardından hakaret ve küfredip, çocuğun yüzüne tükürüyor. Geri dönüp çocuğa yine küfür ve hakaret ederek bağırıyor. Bu, çocuğa karşı yapılacak bir hareket değil. Görüntüleri incelediğimde içim almadı. Böyle bir davranış, insanlığa yakışmaz. Hayvan olsa bile böyle bir şey yapılmaz. Bu daha küçücük bir çocuk. Çocuk darbedildikten sonra 2-3 dakika yerinden kalkamıyor. Nefes alamamış. Çocuk için yaşadıkları kolay bir şey değil. Gece yatamadı. Korkudan iki gündür yanımızda yatıyor. Çocuk halen daha olayın etkisinde. Bir an önce bunu yapanın yakalanmasını istiyoruz. Şikayetçiyiz. Davamızın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

'DÖVDÜ, HARAKET VE KÜFÜR ETTİ'

Hala olayın etkisinde olduğunu belirten Mustafa Arda ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben yolda bisiklet sürüyordum. Adam aracıyla önüme geldi, korktum. Arabasına tükürdüm. Geri siteye geldik. Adam arabayı park etmiş, yanımıza gelmiş. Kolumdan tuttu, 2-3 tane tokat attı. Ondan sonra yerde de 2 kere tekmeledi. Bana hakaret ve küfretti. Hala korkuyorum."

KONYA Sürücünün, aracına tükürdüğü iddiasıyla dövdüğü Mustafa Hala korkuyorum

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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