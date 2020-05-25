KONYA Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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KONYA Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıKONYA'da, Mert Şenol, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

25.05.2020 00:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:49

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KONYA'da, Mert Şenol, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beline isabet eden kurşunla yaralanan Şenol, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Mert Şenol, hava almak için yürüyüşe çıktı. Bu sırada yanına motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şenol, beline isabet eden kurşunla yaralanarak kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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