Konya otomobil, bahçe duvarına çarptı 1 yaralı
Haberler » Güncel » Konya otomobil, bahçe duvarına çarptı 1 yaralı - Haber

Konya otomobil, bahçe duvarına çarptı 1 yaralı

Otomobil, bahçe duvarına çarptı: 1 yaralıKONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kocaman yaraladı.

09.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:26
Konya otomobil, bahçe duvarına çarptı 1 yaralı

Otomobil, bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali yaraladı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Ali İhsan Kocaman yönetimindeki 42 EPJ 64 plakalı otomobil, sürücüsünü kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kocaman, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Konya otomobil, bahçe duvarına çarptı 1 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler