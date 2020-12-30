Konya'nın neyi meşhur? Konya'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Konya'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Konya'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Konya'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Konya'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Konya'nın en meşhur yemekleri, Konya'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Konya'nın neyi meşhurdur, Konya'nın nesi meşhur? Konya'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KONYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Konya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bamya Çorbası

Tirit

Dilber Dudağı

Batırık

Düğün Pilavı

Çebiç

Etli Ekmek

Arabaşı Çorbası

Sacarası

Su Böreği

Fırın Kebabı

Mevlana Böreği

Konya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.