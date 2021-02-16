Konya'nın 21 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın 21 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'nın 21 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya genelinde dün akşamdan beri süren kar yağışı ile soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Bozkır, Sarayönü, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Çeltik, Derbent, Akşehir, Kadınhanı, Yalıhüyük, Güneysınır, Hüyük, Güneysınır, Akören, Ilgın ve Hüyük'te bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Beyşehir ve Derebucak'ta da bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Öte yandan, Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde bugün için eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya