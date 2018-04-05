Konya Mutfak Tüpü Patladı: 2 Yaralı
Konya'da bir lokantanın deposundaki mutfak tüpünün gaz sıkışması sonucu patlaması üzerine garson Ümit Çelik ile yoldan geçen müşteri Ali Özata yaralandı.
Konya'da bir lokantanın deposundaki mutfak tüpünün gaz sıkışması sonucu patlaması üzerine garson Ümit Çelik ile yoldan geçen müşteri Ali Özata yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta meydana geldi. Lokantada çalışan Ümit Çelik, iş yerinin karşısındaki depodan malzeme almaya gitti. Çelik, deponun kapısını açtığı sırada gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü patladı. Patlamada Çelik vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu, lokanta önünde oturan müşteri Ali Özata da, patlamanın şiddetiyle deponun bulunduğu apartmanın giriş kapasının camlarının kırılıp fırlamasıyla başından hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.