Konya Mevlana Müzesi'nde Bayram Yoğunluğu Hd

Konya'da kurban bayramı nedeniyle Mevlana Müzesi, ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Müzeye sadece bugün yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ederken, akşam saatlerine kadar bu rakamın artması bekleniyor.

9 günlük bayram tatili nedeniyle sahil kenarları dolup taşarken, inanç turizmi de yoğunluktan nasibini aldı. Mevlana'nın türbesinin de bulunduğu müzeye bayramın üçüncü günü olan bugün yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar bu rakamın artması bekleniyor. Müzeye normal zamanlarda hafta içi 5 ila 8 bin hafta sonları da 8 ila 12 bin arasında ziyaretçinin geldiği belirtildi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana'ya bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etmişti.

Müzeye gelenler Mevlana'nın sandukası başında dua edip, sergilenen eserleri inceliyor, derviş odalarını ziyaret ediyor. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Kayseri'den ailesiyle birlikte Mevlana Müzesi'ni ziyarete geldiklerini belirten Ahmet Yılmaz, Bayram tatilini fırsat bilip Konya'ya gelip, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettik. Burası çok güzel bir yer. Çok kalabalık. dedi.

Eskişehir'den bayram ziyareti için Konya'ya geldiğini ifade eden Nevin Acar, Bayram nedeniyle akrabalarımıza gelmiştik. Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek istedik. Dua ettik. dedi.

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