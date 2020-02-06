: Konya mahalle yolunu su kapladı

06.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:23

Mahalle yolunu su kapladı

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, yağış ve karların erimesi sonucu dağın eteklerinden inen sular, Balcılar Mahallesi'ne giden yolun 100 metresini kapattı. Mahalleye gitmek isteyenler, yolu kullanamayınca geri döndü.

Taşeli Platosu'nda yer alan, 1600 rakımlı Taşkent ilçesinde, şiddetli yağış etkili olurken, dağ eteklerindeki karlar da eridi. Eskiden belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'ne giden yolun 100 metrelik kısmı ise yağış ve karların erimesiyle dağın eteklerinden suların inmesi sonucu kapandı. Bunun üzerine ilçe merkezi ile mahalle arasında ulaşım sağlanamadı. Mahalleye gitmek isteyenler, yolu kullanamayınca geri döndü.

Kaynak: DHA

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