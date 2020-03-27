KONYA İnşaat ustasından koronavirüs türküsü İnşaat ustasından koronavirüs türküsüKONYA'da inşaat ustası Cengiz Çelik (52), koronavirüs için bestelediği türküyü bağlaması eşliğinde söyleyip, 'Evde kal' mesajı verdi.

İnşaat ustasından koronavirüs türküsü

KONYA'da inşaat ustası Cengiz Çelik (52), koronavirüs için bestelediği türküyü bağlaması eşliğinde söyleyip, 'Evde kal' mesajı verdi.

Hadim ilçesinde oturan ve çevresinde de 'Aşık Cengiz' olarak tanınan 5 çocuk babası Cengiz Çelik, koronavirüs için beste yaptı. Yaptğı besteyi bağlaması eşliğinde söyleyen ve herkesi evde kalmaya davet eden Çelik, "İnşaat ustasıyım. Koronavirüs nedeniyle işler durdu. Tedbir amaçlı da evde kalıyorum. Mümkün oldukça evden çıkmıyorum ve herkesi de evde kalmaya davet ediyorum. Koronavirüs için bir şiir yazdım ve Volkan Konak'ın seslendirdiği şarkının müziğine uyarlayıp, türkü olarak söylüyorum" dedi.

Cengiz Çelik'in türküsünün sözlerinden bazıları şöyle:

Seni gidi korona, çıkmam dışarı çıkmam

Babam gelse kapıya, açmam vallahi açmam

Günde 5 kez abdest al, hijyen olursun

Tevekkül et Allah'a merhem ondandır

Mikrop ile savaşım, ondandır bu telaşım

Gücenme ha gardaşım, tutmam elinden tutmam

Kaynak: DHA