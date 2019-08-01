KONYA Hastanenin televizyonlarını çöp kutusuna koyarak çalan 2 kardeş tutuklandı

Hastanenin televizyonlarını çöp kutusuna koyarak çalan 2 kardeş tutuklandı

Konya Numune Hastanesinin odalarından 6 led ekran televizyonu çöp kutularına koyarak çalan Yusuf Ertürk (23) ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşi Ferit Ertürk (20) tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesinde bulunan Konya Numune Hastanesinin odalarından nisan ve temmuz aylarından farklı zamanlarda 6 adet televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hastanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, farklı saatlerde hastaneye gelen 1 kişinin çaldığı televizyonları büyük plastik çöp kutusuna koyarak dışarı çıkardığını tespit etti. Ardından da şüphelinin Yusuf Ertürk olduğunu belirleyerek, evine operasyon düzenledi. Polisi kapısında gören ve birinci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp kaçmaya çalışan Yusuf Ertürk, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis, yaptığı araştırmada Yusuf Ertürk'e yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Ferit Ertürk'de gözaltına aldı.

3 farklı zamanda 6 televizyon çaldığı belirlenen Yusuf Ertürk ve kardeşinin, televizyonları merkez Karatay ilçesinde bulunan spotçulara 250 ila 300 lira arasında sattığını söylediği öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada, hastaneden çalınan iki adet televizyonu bulup, hastane görevlilerine teslim etti. Diğer televizyonun bulunması için de çalışmalar sürüyor.

Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA